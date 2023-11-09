شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفستكورب» ترفع حجم الطرح والنطاق السعري للاكتتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال»، أن مساهمها البائع «إنفستكورب اس ايه» قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي للشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وقد جاء قرار والمساهم البائع الشركة بزيادة حجم الطرح استنادًا إلى الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين في كلا الشريحتين.

وسوف تطرح الشركة الآن 720,000,000 سهما عاديّا، بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار (ما يعادل 1.84 درهم) لكل سهم أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (قبل زيادة رأس المال)، عوضًا عن طرح 643,000,000 سهما عاديا، الذي كان يمثل ما حوالي 29.34% إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقد تم رفع النطاق السعري للطرح عن النطاق المعلن سابقًا من 1.9 درهم و2.3 درهم. ليرتفع بين 2.22 درهم للسهم الواحد و2.30 درهم، أي نحو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن سابقًا. وقد انضم سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس انترناشيونال إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركين.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، فسوف يعني ذلك أن قيمة الطرح سوف تتراوح بين 435 مليون دولار و451 مليون دولار تقريبا (أي ما يعادل 1,59 مليار درهم إلى 1,65 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

لم تتغير فترة الاكتتاب للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين حيث أغلقت فترة الاكتتاب للمكتتبين من الشريحة الأولى في 8 نوفمبر 2023 وكان الاكتتاب فيها على أساس تناسبي تم طرحها للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى وفق تعريف هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، وقد تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب بشكل كبير وقد تم تخصيص نسبة 32,150,00 من أسهم الطرح، وسوف يغلق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية في 9 نوفمبر 2023. وقد تم طرح نسبة 687,850,000 من أسهم الطرح، مخصصة على أساس تقديري للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.

وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسوف يتم الإعلان عنه في 10 نوفمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وإدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقد قام المساهم البائع بزيادة حجم أسهم البيع التي تعد جزءا من الطرح المخصص للشريحة الثانية من 321,500,000 سهم عادي إلى 398,500,000 سهم عادي. ولن يكون هناك تغيير في عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى. وسوف يتم زيادة أسهم الاستقرار السعري المعلن عنها سابقًا من 83,869,565 إلى 93,913,043 سهمًا للطرح.

تم تعيين شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.

تم تعيين جولدمان ساكس انترناشيونال، سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.