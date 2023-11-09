شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع حصتها في «أستون مارتن» فوق 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر ملف تنظيمي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في شركة أستون مارتن إلى 20.5%، وذلك بعد أسبوع من إعلان النتائج الفصلية والتوقعات المستقبلية للشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة والتي تسببت في إحباط للمستثمرين.

وتظهر بيانات إل.إس.إي.جي، أن الصندوق رفع حصته بواقع 2.6 نقطة مئوية من 17.9%، ما يضعه قبل شوفو لي رئيس مجلس إدارة شركة جيلي على قائمة أكبر المساهمين في أستون مارتن.

وورد في الملف أن الحصص الجديدة ستملكها مجموعة لوسيد التي يسيطر عليها الصندوق. وأفصحت وحدة بمجموعة لوسيد في وقت سابق عن تملكها حصة تساوي 3.44% في أستون مارتن.

وتوصلت الشركة التي تتخذ من جايدون مقراً لها في يونيو إلى اتفاق مع لوسيد يقدم للشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية حصة في أستون مارتن في مقابل حق الحصول على تقنيتها «للأداء العالي».

ويظل لورنس سترول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن أكبر المسهمين في شركة تصنيع السيارات التي اشتهرت بكونها الاختيار المفضل لشخصية جيمس بوند التي تظهر في سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة. (رويترز)