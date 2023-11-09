شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون لتوفير منافذ تسويقية لمنتجات مصانع عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» مذكرة تعاون مع «جمعية أسواق عجمان التعاونية»، لتعزيز التعاون المشترك وتوفير منافذ تسويقية لمنتجات أعضاء الغرفة من المصانع في فروع الجمعية، دعماً لتسويق ونمو حجم مبيعات المنتجات المحلية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها.

وقع مذكرة التعاون في مقر الجمعية، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان وعزيز السلاوي، القائم بأعمال مدير عام الجمعية.

ونصت مذكرة التعاون على «تقديم خدمات تسويقية تنافسية للمصانع في عجمان، وتشجيعهم لعرض المنتجات لدى الجمعية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات ذات العلاقة بأعمال الطرفين، إلى جانب المشاركة في المعارض الخارجية، والتعاون في وضع الخطط الترويجية وتبادل الإحصائيات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بتحقيق أهداف مذكرة التعاون، والاستفادة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان».

شركاء استراتيجيون

وأكد عبدالله النعيمي، أن مذكرة التعاون تعكس جهود الغرفة في توسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين وفتح قنوات تسويقية مشجعة لأعضائها من الشركات والمصانع، بما يسهم في نمو الاقتصاد ودعم المنتجات المحلية وتوفير الأدوات الملائمة للمنشآت الصناعية، بهدف نمو الأعمال واستدامتها.

وأشاد بجهود جمعية أسواق عجمان التعاونية كإحدى الوجهات التسويقية الرئيسية في إمارة عجمان، ومدى التطورات المتلاحقة التي شهدتها الجمعية خلال السنوات السابقة، مؤكداً أنه بموجب المذكرة سيتم توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لأعضاء الغرفة الراغبين في تسويق وعرض منتجاتهم في فروع الجمعية.

تعاون مباشر

فيما أكد السلاوي، أهمية مذكرة التعاون ودورها في تعزيز التعاون المباشر بين جمعية أسواق عجمان التعاونية مع غرفة عجمان وأعضائها من الشركات والمصانع في الإمارة، موضحاً أن مذكرة التعاون نصت على تنويع قنوات التسويق، وتنظيم أنشطة ومبادرات ترويجية مشتركة، بما يتوافق مع أهداف الجمعية الرامية إلى التوسع بسوق التجزئة في إمارة عجمان، والتطوير المستمر في تنويع موردي الجمعية ودعم المنتج المحلي.