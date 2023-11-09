شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين في الصين تنكمش مجدداً في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجدداً انكمشت أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر، وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن أسعار المستهلكين انخفضت 0.2% الشهر الماضي بعد أن كانت قرب مستوى الصفر في الشهرين السابقين. وجاء الانكماش أشد من المتوقع بنسبة 0.1% في استطلاع «بلومبيرغ».

وانخفضت أسعار المنتجين للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث تراجعت 2.6% مقابل تقديرات بانخفاض نسبته 2.7%.

كانت تكاليف المستهلكين ضعيفة بشكل ملحوظ هذا العام. وانزلق مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانكماش في يوليو، وكان يتأرجح على حافة النمو السلبي على أساس سنوي. وفي حين قال بنك الشعب الصيني في أغسطس الماضي إن الأسعار سوف تنتعش بعد موجة الصيف القاسية، فإن أحدث البيانات تظهر أن التقييم كان مفرطًا في التفاؤل.