شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدرس فرص استثمار في التجزئة والتكنولوجيا بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبد الله الكواري، رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي في «جهاز قطر للاستثمار»، صندوق الثروة السيادي للبلاد، إن الجهاز يدرس فرص الاستثمار في قطاعات بالصين مثل التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

أضاف الكواري الخميس، خلال قمة كايشين في بكين أن هذه الفرص يمكن أن تشمل الشركات العامة والخاصة.

وانتعشت أنشطة مستثمري الشرق الأوسط في الصين فيما تسعى دول مثل السعودية إلى خفض الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات الجديدة من خلال شراكات مع الشركات الصينية.

وأعلن مشترون من الخليج عن 13 عملية استحواذ على أهداف صينية منذ بداية العام، مقارنة بعملية استحواذ واحدة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من أي عام آخر منذ عام 1980 على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتسعى الصناديق الصينية أيضا إلى مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط، فيما تدفع الظروف غير المواتية، مثل التوتر الدبلوماسي، العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد. وقالت صناديق صينية عديد للاستثمار في الأسهم، وبينها صناديق تحوط وصناديق استثمار مشترك، لـ«رويترز» إنها زارت الشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال. (رويترز)