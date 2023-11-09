شكرا لقرائتكم خبر عن «القصيم القابضة» تتكبد خسائر بقيمة 2.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 2.448 مليون ريال، بارتفاع 18029%، مقارنة بـ 13.504 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب في زيادة الخسارة خلال الربع الحالي بشكل أساسي إلى زيادة قيمة مخصص الزكاة المكون وذلك رغم انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان الشركة، يعود سبب الخسارة خلال الربع الحالي بشكل أساسي إلى زيادة قيمة مخصص الزكاة ،ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إضافة لوجود توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة خلال الربع السابق على عكس الربع الحالي لم تكن هناك توزيعات أرباح.

ويعود سبب الزيادة بخسارة الفترة الحالية بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية.