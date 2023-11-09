شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت تبوك» تتحول للخسارة في الربع الثالث من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية لشركة أسمنت تبوك، عن تسجيل خسائر بقيمة 4.15 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بأرباح 7.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض قيمة وكمية المبيعات، وانخفاض متوسط أسعار البيع.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح للربع السابق إلى: انخفاض قيمة المبيعات، وانخفاض متوسط أسعار البيع، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق حيث حصلت الشركة خلال الربع السابق على توزيعات أرباح من الاستثمار في أدوات حقوق ملكية في شركة طاقة بمبلغ 5.080 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى وحصول الشركة على توزيعات من الاستثمار في أدوات حقوق ملكية في شركة طاقة بمبلغ 5.080 مليون ريال، و انخفاض تكلفة التمويل.