شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «العبداللطيف» إلى 24.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث تقدر بنحو 24.3 مليون ريال، بارتفاع 56.1%، مقارنة بخسائر 15.57 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعود أسباب الزيادة في الخسائر الإجمالية من الأعمال والخسائر التشغيلية وصافي الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض الكبير في المبيعات وزيادة تكلفة الوحدات المباعة علاوة على انخفاض الإيرادات المتنوعة والارتفاع في تكلفة التمويل.

وتضمنت أسباب تحقق خسائر في الدخل الشامل إلى عدم وجود فائض إعادة تقييم ممتلكات والذي تحقق خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان الشركة، تعود أسباب الزيادة في الخسائر الإجمالية والخسائر التشغيلية وصافي الخسارة والخسائر في الدخل الشامل خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في المبيعات والزيادة في تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى والارتفاع في تكلفة التمويل.

ومن ضمن أسباب تحقق خسائر إجمالية وزيادة الخسائر التشغيلية وصافي الخسارة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض الكبير في المبيعات والزيادة في تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات والارتفاع في تكلفة التمويل.

ويعود السبب في تحقق خسائر في الدخل الشامل إلى عدم وجود فائض إعادة تقييم ممتلكات والذي تحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق.