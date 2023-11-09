شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يلتقى بقيادات شركات الوساطة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بقيادات شركات الوساطة بالإسكندرية وذلك بمقر البورصة هناك.

وعرض رئيس البورصة أثناء اللقاء محاور واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطط البورصة التي تهدف إلى تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض.

كما ناقش الشيخ التحديات التي تواجه شركات الوساطة عموما، وتلك المتواجدة في الإسكندرية خصوصا، واستعرض مع رؤساء وقيادات تلك الشركات سبل تنمية سوق الأوراق المالية والحفاظ على استقراره، حيث استمع إلي المقترحات التي عرضتها شركات السمسرة وتمت مناقشتها وأهمها توفير دورات تدريب للتراخيص المهنية بالاسكندرية لتخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات عند انتقال موظفيها للقاهرة، ووعد الشيخ ببحث الموضوع للوصول لأفضل الحلول لذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أحمد الشيخ حرص إدارة البورصة المصرية على الحوار المستمر مع أطراف السوق لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.