شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق وشيك لوقف إضرابات عمال السكك الحديدية في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم عمال السكك الحديدية في بريطانيا، التصويت على اتفاق يتعلق برفع الأجور قد يوقف في حال الموافقة عليه سلسلة إضرابات مستمرة منذ أكثر من عام في هذا القطاع، وفق ما ذكرت نقابة عمالية الأربعاء.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء «النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل» (أر إم تي) على اتفاق تم التوصل إليه مع مجموعة «ريل ديلفري غروب» (أر دي جي) التي تمثل شركات تشغيل القطارات.

وفي حال وافق الأعضاء على الصيغة المقترحة، فإن ذلك يوقف تنفيذ الإضرابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر حتى أوائل العام المقبل، ما يتيح وقتاً كافياً لإجراء مزيد من النقاشات حول الإصلاحات.

واعتبر ميك لينش رئيس نقابة «أر إم تي» أن هذا يمثل «تطوراً مرحباً به».

ويتضمن الاتفاق زيادة في الرواتب بأثر رجعي لعام 2022 وضمانات للأمن الوظيفي، وفق النقابة.

ودخلت «أر إم تي» في نزاع مع 14 شركة مشغلة للقطارات حول الرواتب وظروف العمل، مثل أجور الأعمال الإضافية.

وتسببت الإضرابات المتكررة لموظفي السكك الحديدية في إلغاء رحلات قطارات على نطاق واسع والتسبب في إزعاج للمسافرين.

وشهدت قطاعات عدة عامة وخاصة إضرابات في بريطانيا، مع مطالبة العمال الحكومة وأصحاب العمل بالاستجابة للتضخم المرتفع غير المسبوق منذ عقود وزيادة الأجور.

وكان موظفو القطاع الصحي والمعلمون والمحامون من بين الذين نفذوا إضرابات مدى الشهور الـ18 الماضية. (أ ف ب)