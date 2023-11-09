شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» توفر 1100 وظيفة كل شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بيانات طيران الإمارات النصفية عن نمو قوي في عدد الموظفين مع زيادة 1100 موظف كل شهر أو ما يصل إلى 6600 موظف انضموا للعمل في مجموعة الإمارات خلال الفترة بين 1 إبريل/ نيسان وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.

ومواكبةً لتوسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنةً بـ31 مارس/آذار 2023، بنسبة 6% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 109 آلاف في 30 سبتمبر/أيلول 2023.

وقالت الشركة إنها تواصل تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية لكل من طيران الإمارات ودناتا.

وخلال المدة من 1 إبريل/نيسان وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، نقلت طيران الإمارات 26.1 مليون راكب بنمو 3%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية.

وفي النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024، حققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية 9.4 مليار درهم، مقارنةً بأرباح المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 4 مليارات درهم. وسجّلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 59.5 مليار درهم بنمو نسبته 19% مقارنةً بإيرادات المدة ذاتها من السنة المالية الفائتة التي كانت 50.1 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة الإمارات، الخميس، عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، حيث سجلت في النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليار درهم، متجاوزةً بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليار درهم العام الماضي بنسبة 138%، وبما يساوي أرباح السنة المالية السابقة كاملة، والتي كانت أرباحاً قياسية.