شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تتبنى نهجاً جديداً لعمليات أمن الطيران في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الهيئة العامة للطيران المدني» نهجاً جديداً لعمليات أمن الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، بما يوفر مزيداً من المرونة لمُشغلي المطارات في تحديد المجالات والتدابير المرتبطة بعمليات أمن الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال داخل المطارات.

وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة حريصة على تطوير وتبني جميع المبادرات التي تعزز أمن وسلامة الطيران، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين تجربة المسافرين عبر تخفيف الإجراءات التي تطبق عليهم وعلى أمتعتهم من ناحية، وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على مشغلي المطارات من ناحية أخرى.

تابع السويدي: «إن الهدف من هذه التدابير الأمنية الجديدة للطيران هو تعزيز مرونة وسلاسة عمليات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، من خلال تقديم نهج شامل ومتطور يعتمد على تقييم المخاطر، ووضع الإجراءات المناسبة وتطوير ثقافة أمنية متقدمة في مطارات الدولة، وهو ما يُسهم في تعزيز جاذبية الدولة لهذه الفئة من المسافرين، وأيضاً المستثمرين في مجال الطيران الخاص».

ويشمل النهج، الطائرات الخاصة والمروحيات والطائرات الرياضية والطائرات الخفيفة والشراعية.