شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران أبوظبي» تستعرض خدماتها في «دبي للطيران» 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي»، مشاركة الشركة ومجموعتها (رويال جت وماكسيموس) في معرض دبي للطيران 2023 الذي ينطلق يوم الاثنين خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكشف الحمادي: أن معرض دبي للطيران أصبح يصنف من الأحداث الرئيسية في أجندة الطيران العالمي، لقدرة دولة الإمارات على تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والمتخصصة في شتى المجالات، حيث يعد المعرض من أبرز الأحداث الدولية؛ إذ استطاع منذ انطلاقته التأكيد على مكانته ملتقى لكبار صناع القرار في مجال الطيران، وجزءاً من استراتيجية الدولة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف: «إن قطاع الطيران يعد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الخطط الحكومية، التي تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وقد عملت الرؤية الحكيمة لقيادتنا على إرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتوفير المنتجات المبتكرة، وتجربة العملاء المتميزة، وكلها عناصر تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي مرموق للطيران».

وأوضح أن «طيران أبوظبي» ستستعرض خلال الحدث خدماتها الواسعة التي تقدمها إلى الجهات المحلية والدولية الرائدة في تلك القطاعات. ومشاركتنا في المعرض الذي يضم عدداً هائلاً من العارضين يوفر فرصة للاطلاع على آخر المستجدات التقنية. مؤكداً أن المعرض يتيح للشركة المشاركة مع الشركات الإقليمية والدولية في إمكانية إقامة شراكات جديدة من شأنها أن تسهم في تقديم خبراتها ومهاراتها وتجاربها.

وقال الحمادي: إن طيران أبوظبي شهدت توسعاً كبيراً في أنشطتها خلال السنوات الماضية، وتحولت إلى أحد أكبر مشغلي الطائرات العمودية التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تمتلك الشركة 58 طائرة مروحية عمودية إضافة إلى طائرات ذات الجناح الثابت، وتقدم خدماتها إلى قطاعات متعددة.