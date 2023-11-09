شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للأوراق المالية» يختار «آيس» لتعزيز وصول المستثمر العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، عن اختياره شبكة «آيس» - مشغل البورصات العالمية في مجال بيانات سوق المال والتكنولوجيا والبنية التحتية، التابعة لبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (المدرجة في بورصة نيويورك)، من أجل توفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط.

كما تمكن هذه المبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يعد ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، من تعزيز قاعدة المستثمرين العالميين من خلال دعم الوصول المباشر إلى السوق وتسهيل عمليات الوصول لبيانات السوق المحلية ووضع الطلبات على الأسهم.

تقدم «آيس» من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، محتوى عالي الجودة وتقدم خدمات إيصال وتنفيذ طلبات التداول من خلال شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية فائقة الأمان والمرونة. وسوف تعزز إضافة سوق أبوظبي للأوراق المالية تواجد شبكة آيس العالمية في المنطقة، حيث تعاونت الشبكة سابقاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإنشاء بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، ودعم وصول سهل للمستثمرين العالميين إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

تسهيل الوصول

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «هدفنا الاستراتيجي تعزيز الربط بين الأسواق العالمية، كما نعكس التزامنا بتسهيل وصول المستثمرين العالميين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم».‘

وأضاف: «’إن دعمنا لتطوير سوق رأس المال في أبوظبي يعزز مساعي دولة الإمارات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تعزيز الاتصال الإقليمي والعالمي، وتعميق الأنشطة في السوق المالي، وزيادة تدفق السيولة».

فرص مناسبة

فيما قالت مارغريت نيش، رئيسة شبكة «آيس»: «تم تصميم شبكتنا لربط المستثمرين بالأسواق المالية حول العالم وتزويدهم بالفرص الاستثمارية المناسبة، ويعد عملنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خير مثال على التزامنا بهدفنا هذا».

وأضافت: «توفر الشبكة مجموعة من الحلول لتوصيل البيانات ذات زمن الوصول المنخفض التي تربط الشركات في جميع أنحاء العالم وهي جزء من عملنا في مجال توفير بيانات وتحليلات السوق حول الأصول الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى ما نوفره من حلول رقمية وخدمات الاستضافة والاتصال التي توفر قدراً أكبر من الشفافية في السوق وتساعد عملاءنا على إدارة المخاطر في الأسواق التي تشهد تقدماً».

نشاط كبير

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطاً كبيراً ومشاركة متزايدة من المستثمرين العالميين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات وإطلاق المنتجات الجديدة.

وخلال عام 2023، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 ورقة مالية جديدة، لتشمل ثلاثة اكتتابات عامة أولية استقطبت طلباً عالمياً كبيراً نتج عنه تدفق استثمارات تخطت 5.4 مليار دولار. وقد ساهمت هذه الإدراجات الأخيرة لشركة أدنوك للغاز بقيمة 2.5 مليار دولار، وشركة «بريسايت إيه آي» بقيمة 500 مليون دولار، وأدنوك للإمداد والخدمات بقيمة 769 مليون دولار، في تعزيز مكانة سوق أبوظبي المالية الرائدة في قيادة نشاط سوق الإدراجات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.