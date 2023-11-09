شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الأندلس العقارية» إلى 7.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الأندلس العقارية في الربع الثالث من 2023 بنسبة 60%، مسجلة 7.19 مليون ريال، مقارنة بـ 18.04 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود الانخفاض في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل بشكل رئيسي إلى: انخفاض الربح التشغيلي نتيجة الانخفاض في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة خلال الربع الحالي، وجميع ما سبق أدى إلى انخفاض صافي الربح برغم ارتفاع مجمل الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل نتيجة ارتفاع الإيرادات.

ويعود الانخفاض في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض الربح التشغيلي نتيجة الانخفاض في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع تكلفة التمويل، وجميع ماسبق أدى إلى انخفاض صافي الربح برغم ارتفاع مجمل الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات.

ووفقا لبيان الشركة، يعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض الربح التشغيلي نتيجة انخفاض أرباح الشركات الشقيقة وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف التسويق، وارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية، وارتفاع مخصص الزكاة.

وأوضحت أن جميع ما سبق أدى إلى انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، هذا برغم الارتفاع في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.