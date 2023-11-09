شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المملكة القابضة» إلى 391.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 10.3%، في الربع الثالث من 2023، مسجلة 391.176 مليون ريال، مقارنة بـ 354.801 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في مكاسب أخرى، والارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، إضافة إلى الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، فضلا عن الارتفاع في الإيرادات المالية، بالإضافة إلى الانخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل.

وأضافت أن ذلك جاء بالرغم من ارتفاع النفقات المالية، انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع مصروف الزكاة، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في مكاسب أخرى، والارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، إضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية فضلا عن الانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في دخل توزيعات الأرباح، الارتفاع في النفقات المالية، ارتفاع مصروف الزكاة، الانخفاض في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات المالية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى عدم وجود مكاسب من البيع الجزئي للشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، الارتفاع في النفقات المالية، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، وانخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية بالإضافة إلى الارتفاع في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل.

وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في مكاسب أخرى، الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، الارتفاع في الإيرادات المالية، الانخفاض في مصروف الزكاة بالإضافة إلى الارتفاع في دخل توزيعات الأرباح.