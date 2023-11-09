شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الخليج للتدريب» إلى 15 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الخليج للتدريب والتعليم صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 14.973 مليون ريال، بارتفاع 8.5%، مقارنة بـ 13.796 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي بالمقارنة بالربع المماثل للعام السابق إلى تحسن النتائج بقطاع التدريب والمدارس ومراكز الاتصال.

ووفقا لبيان الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي بالمقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى تحسن النتائج بقطاع التدريب والمدارس ومراكز الاتصال.

وحققت الشركة أرباحا في الـ 9 أشهر من العام الحالي بالمقارنة بالخسائر التي تحققت في الفترة المماثلة من العام الماضي ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في جميع قطاعات الشركة.