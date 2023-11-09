شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الجوف» تقفز إلى 29 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت الجوف في الربع الثالث من 2023، بنسبة 388.5%، مسجلة 29.003 مليون ريال، مقارنة بـ 5.937 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن صافي الدخل بلغ 29 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 5.9 مليون ريال للربع ذاته من عام 2022 م، وذلك نتيجة إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات، إضافة إلى مكاسب بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن جدولة مديونية وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع سعر السايبور مقارنة بما كان عليه في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الدخل 29 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023 م، مقارنة مع 20.1 مليون ريال للربع الثاني من عام 2023، وذلك نتيجة إلى ارتفاع قيمة المبيعات إضافة إلى مكاسب بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن جدولة مديونية وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة.

ووفقا لبيان الشركة، بلغ صافي الدخل 72.6 مليون ريال في 9 أشهر من عام 2023 م، مقارنة مع 7.8 مليون ريال عن الفترة ذاتها من عام 2022 م، وذلك نتيجة إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة المبيعات، إضافة إلى مكاسب بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن جدولة مديونية وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع سعر السايبور مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق.