شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» إلى 293.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، بنسبة 11%، مسجلة 293.6 مليون ريال، مقارنة بـ 264.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة في صافي الربح تعود إلى تسجيل الإيرادات انخفاضًا ضئيلًا بنسبة بلغت 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى 567.7 مليون ريال للربع الثالث من العام 2023 مقارنةً بـ 573.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في مستويات الإشغال.

وأضافت: بالمقابل، سجلت مصادر الإيرادات الأخرى تحسنًا على أساس سنوي، بما في ذلك المبيعات الإعلامية، التي حققت نموًا بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 24.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 20.8 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: تسجيل إجمالي الربح انخفاضًا نسبته 4.5% على أساس سنوي ليصل إلى 462.8 مليون ريال، مع تأثر التكاليف المباشرة بارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة بمقدار 4.0 مليون ريال وبارتفاع نفقات التأمين بقيمة 5.8 مليون ريال.

وتحسّنت الأرباح التشغيلية بنسبة 8.2% لتصل إلى 398.2 مليون ريال في الربع الثالث مقارنةً بـ 368.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل صافي أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 60.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023، مقارنةً بخسارة صافية بالقيمة العادلة بلغت 4.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022.

ونوهت بارتفاع تكاليف تمويل القروض والاقتراض من 51.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2022 إلى 64.4 مليون ريال في الربع ذاته من العام 2023، وقوبل ذلك إلى حد كبير بانخفاض التكاليف التمويلية على التزامات عقود الإيجار التي تراجعت بنسبة 24.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023 مقارنةً بـ 35.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2022.