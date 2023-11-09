شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجعت أسعار النفط رغم خفض «أوبك+» للإمدادات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، حيث طغت الشكوك الجديدة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انهى تشديد سياسته النقدية على تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

وذكرت بلومبيرج، أن التراجع الذي لن يستمر طويلًا، يعود إلى عاملين: الأول ويعود إلى الشكوك حول المجلس الاحتياطي الفيدرالي. والثاني يعود إلى الصين والتقلبات التي يعيشها الاقتصاد الثاني عالميًا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 2.2%.

ارتفاع الدولار

وانخفضت الأسواق المالية الأوسع نطاقًا وارتفع الدولار بعد أن قال مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تلقت السوق الدعم من تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا، زعيمتي تحالف "أوبك+".

قيود الإمدادات

قبل أيام، قالت الدولتان إنهما ستواصلان قيودهما حتى نهاية العام. ولكن لم تكن أي من هذه التدابير ولا الحرب العدوانية للاحتلال كافية لوقف تقلبات الأسعار بسبب المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال دانييل هاينز المحلل الاستراتيجي للسلع في شركة "إيه إن زد جروب هولدنجز" :"السوق تستبعد تمامًا أي خطر حدوث اضطراب ناجم عن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة".

بيانات اقتصادية ضعيفة

هبطت أسعار النفط الخام الأمريكي دون 78 دولارا للبرميل لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو مع ظهور بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة طغت على المخاوف من احتمال تحول الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. كما يؤثر النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا على التصنيع مما يقلل الطلب على الديزل وفقًا لشركة "وود ماكنزي".

خفض استهلاك الصين

وفي الصين، قد تضطر مصافي تكرير النفط المملوكة للدولة إلى خفض معدلات التشغيل بسبب انخفاض هوامش الربح، حسبما ذكرت شركة "أويل شيم" الاستشارية للصناعة. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 7% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، عندما انخفضت بنسبة 13%، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.

تقلبات أسعار النفط العالمية

انخفض خام برنت لتسوية شهر يناير بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 83.61 دولارًا أمريكيًا للبرميل . كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.89 في المائة إلى 79.29 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن أعلنت الصين عن بيانات اقتصادية مختلطة.

وأعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن انخفاض بنسبة 6.4٪ في الصادرات بالدولار الأمريكي لشهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أسوأ من الانخفاض بنسبة 3.3٪ الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز. وانخفضت صادرات الصين لمدة ستة أشهر متتالية حتى الآن، حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة ضغوطا هبوطية على الاقتصاد العالمي.

كما خفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري توقعاته بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة.وقال كاشكاري لتلفزيون بلومبيرج: "علينا أن نخفض التضخم إلى 2% خلال فترة زمنية معقولة. في نهاية المطاف سيخبرنا الاقتصاد بالمطلوب الوصول إليه".

الحرب وتوقعات سوق النفط

أصدرت أكثر من منظمة عالمية مالية بما فيها البنك الدولي الذي رصد سعر يصل إلى 150 دولار للبرميل في حال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وسط حرب عدوانية مستمرة للاحتلال الصهوني.

لكن أبقت عدد من التوقعات أسعار النفط عند ارتفاعه الكبير ما بين ال90 دولار إلى ما فوق ال100 دولار.