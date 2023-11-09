شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى زيادة المشروعات في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على زيادة الاستثمار في أفريقيا من خلال التركيز في مشروعات متنوعة، مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة، مما سيغير الاستثمارات في أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق المؤتمر السعودي العربي الأفريقي بمشاركة قادة المال والأعمال.

وأضاف الوزير: إن السعودية ستقدم جهودا أكثر وأوسع في القارة الأفريقية، من خلال العمل مع الحكومات، مشيرا إلى أن المملكة تطمح إلى الاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار.

ونوه بالكثير من الفرص الواعدة والتنافس لتخطي التحديات في أفريقيا، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمتللك استثمارات في العديد من الدول، ويسعى إلى توسيع تلك الاستثمارات.

وانطلق اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بمشاركة عدد من القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك بمدينة الرياض.

وسيناقش المؤتمر جملة من الموضوعات، من أبرزها: تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية ودور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.