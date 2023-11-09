شكرا لقرائتكم خبر عن «القطرية» تشارك بـ3 طائرات في معرض دبي للطيران 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023، والذي يقام من 13 حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. تستعرض الناقلة القطرية، ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787-9، طائرة إيرباص A350-1000 وطائرة جلفستريم. G650ER وتتطلع الناقلة الوطنية لدولة قطر إلى الترحيب بالإعلاميين ومحبي الطيران على متن طائراتها المعروضة للتعرف إلى أحدث التكنولوجيا والابتكارات في العالم الطيران.

ويعد «دبي للطيران» من أهم المعارض في عالم الطيران وأكبرها، وقد نجح منذ انطلاقه عام 1986 في استقطاب أهم شركات الطيران العالمية وقادة قطاع الطيران التجاري والعسكري والخاص، فضلاً عن الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

منصة مثالية

وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يعد معرض دبي للطيران منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران. وكعادتها، تتمتع الخطوط الجوية القطرية بحضورٍ قوي وبارز في المعرض، حيث تستعرض نخبة من طائرات أسطولها المميز والمجهز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وهي: طائرة جلفستريم G650ER من أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، إضافة إلى طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر طويلة المدى، وطائرة من طراز إيرباص.A350-1000».

ومن الجدير بالذكر أن القطرية لطائرات رجال الأعمال، هي أكبر مالك ومشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER، مع امتلاكها لـ15 طائرة من الطراز نفسه. وقد صممت هذه الطائرة للرحلات طويلة المدى، وتتميز بسرعتها الفائقة ومقصورتها الفسيحة والفاخرة لتقدم للمسافرين تجربة سفر في منتهى الرفاهية والراحة.