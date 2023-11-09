شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سوني» تهوي 29%.. رغم بيع 4.9 مليون وحدة «بلاي ستيشن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأرباح التشغيلية لمجموعة «سوني» اليابانية بنسبة 29% في الربع المالي الثاني من يوليو إلى سبتمبر، حيث تضررت الشركة من ضعف الأداء في أقسام «حساس الصورة» والأقسام المالية، فيما ارتفعت مبيعاتها من «بلاي ستيشن» إلى 4.9 مليون وحدة.

وبلغت الأرباح الفصلية 263 مليار ين (1.74 مليار دولار)، وذلك مقارنة بتقديرات 306 مليارات ين توقعها 10 محللين استطلعت آراءهم «إل إس إي جي».

وقد تحولت مجموعة التكنولوجيا اليابانية من كونها مبتكر الأجهزة الإلكترونية المنزلية الشهيرة، مثل جهاز «ووكمان»، إلى شركة عملاقة في مجال منتجات الترفيه تشمل الألعاب والأفلام والموسيقى، وهي أيضاً شركة رائدة في تصنيع «حساس الصورة».

وانخفضت أرباح قسم الرقائق لدى «سوني» بنسبة 38%، متأثرة بارتفاع النفقات وضعف مبيعات أجهزة حساس الصورة.

وتستهدف المجموعة مبيعات 25 مليون وحدة تحكم «بلاي ستيشن 5» هذا العام المالي، لكنها قالت في يوليو إنها تلجأ إلى العروض الترويجية لتعزيز المبيعات الأبطأ من المتوقع.

وباعت «سوني» 4.9 مليون وحدة في الربع الثاني، مقارنة بـ3.3 مليون وحدة في ذات الفترة من العام السابق.

وحافظت الشركة على أرباحها التشغيلية للعام بأكمله عند 1.17 تريليون ين، لكنها رفعت توقعات مبيعاتها وصافي دخلها بنسبة 2% لكل منهما.