شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة COP28 تدعم تأسيس تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت رئاسة COP28 عن تسهيل تأسيس تحالف مناخي لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية العالمية، ويحمل التحالف أسم «الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ»، والذي يهدف لدعم الابتكار وتطوير آفاق ومجالات التعاون في هذا المجال، مع خلق بيئة عمل قابلة للتوسع واحتواء جميع الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالابتكار في مجال العمل المناخي.

ويسعى التحالف لتحديد وإبراز المبادرات الحالية والمستقبلية من أجل تسريع نمو التكنولوجيا المناخية وإنشاء منظومات عمل متكاملة تدعم الابتكار والتطور في هذا المجال.

وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28: «يجب التركيز على اعتماد التكنولوجيا المناخية المتطورة على نطاق واسع، حيث إن ذلك سيمكِن ويعود بالفائدة على المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ، وللقيام بذلك نحتاج تعاون جميع المعنيين وإقامة منظومة مناسبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والذي يساهم بالوصول إلى الحياد المناخي»

وأضاف: «إن إطلاق تحالف ’الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ‘، وهو تحالف عالمي لأهم الأطراف الفاعلة في مجال تكنولوجيا المناخ من القطاعين الحكومي والخاص، يتوافق مع دعوة رئاسة COP28 لتطوير الحلول التي تدعم السعي للحد من الانبعاثات وتعزيز جهود التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيعزز ويسهل ويطبق التكنولوجيا الخاصة بالعمل المناخي، مع التركيز على دول الجنوب العالمي».

بدعم من مدينة مصدر

وقد تم إنشاء التحالف بدعم أساسي من مدينة مصدر، التي تمثل مجتمعاً حيوياً متنامياً قائماُ على التقنيات النظيفة في ابوظبي، ومن شركة تينسنت Tencent، العالمية الرائدة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، وشركة كاتاليست Catalyst، وهي مسرعة تكنولوجية للشركات الناشئة ومقرها في مدينة مصدر. كما يضم التحالف مجموعة متنوعة من المعنيين في مجال تكنولوجيا المناخ من جميع أنحاء العالم كشركاء في المعرفة، والبرامج، وغيرهم بهدف ابتكار وتعزيز الحلول القائمة على تكنولوجيا المناخ.

من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «يسعدني أن أعلن عن تعاوننا مع تينسنت وكاتاليست لتشكيل تحالف ’الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ‘، ولطالما كانت رؤية مدينة مصدر قائمة على رعاية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، ولقد كانت مبادرة ’ابتكر‘ دليلاً على جهودنا لدعم الحلول الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، بينما يمثل هذا التحالف خطوة مهمة لتوسيع نطاق تعاوننا مع جميع الجهات الفاعلة للعمل من أجل تسريع العمل المناخي العالمي، وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن امتناني العميق لجهود فريق COP28 ومساهمتهم بتسهيل هذا التعاون وإتاحة الفرصة لنكون جزءاً من هذه المبادرة المؤثرة»

وقال الدكتور هاو شو، نائب رئيس تينسنت ورئيس مختبر الكربون المحايد في تينسنت: «يتوافق هذا التحالف مع أهداف تينسنت للمساهمة في التصدي لتغير المناخ، حيث نسعى لتحفيز والربط بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى رعاية الحوار والتعاون بين المعنيين، مع دعمنا للجهود الهادفة لتعزيز التنمية منخفضة الكربون والمستدامة، وذلك انطلاقا من التزامنا بصياغة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع».

شركاء التحالف

وتشمل قائمة شركاء التحالف كل من مؤتمر الجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر (AVCA)، ومؤسسة «سي 3 C3»، وشركة (Climate Impact Capital)، وشبكة Cool Climate Collective، وشركة الهلال للمشاريع، ورابطة The Family Office، وHub71، ومركز التأثير في شنغهاي، وشركة LinkedIn، ومكينزي للاستدامة، وتحالف Natural Ventures للخبراء، ومنظمة Nedamco Africa، ومؤسسة New Energy Nexus غير الربحية، وبلغ آند بلاي، المنصة العالمية للابتكار، وشركة برنسفيل كابيتال الاستثمارية، وشركة Riffle Ventures الاستثمارية، وشركة شنايدر إلكتريك العالمية، ومركز شراع لريادة الأعمال، ومؤسسة Solar Impulse، والتحالف الاستثماري والشركة القابضة Sustainable Impact، وتحالف فنتشر المناخي (VCA)، وشركة فنتشر سوق السعودية الاستثمارية.

وسيكشف التحالف عن مبادرته الأولى في COP28، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المبتكرين في مجال تكنولوجيا المناخ، والمستثمرين، وشركاء البرامج والمعرفة، وسيقوم «الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ» بإطلاق منصة عالمية لتكنولوجيا المناخ الرقمية بواسطة تينسنت، والتي ستقوم بربط الشركات الناشئة، ورأس المال الاستثماري، والشركات، والجهات الحكومية، وروابط الشركات العائلية، ومعاهد البحث، ومؤسسات الإبداع، والجامعات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وصنّاع السياسات، ورواد الأعمال الخيرية، وستحتوي المنصة على قاعدة بيانات معرفية للمحتوى الخاص بالعمل المناخي، وتوفر أدوات للربط بين المستخدمين وبرامج تكنولوجيا المناخ العالمية.

وسيقوم التحالف بالاستفادة من نجاح مبادرة «ابتكر» التي أطلقتها مدينة مصدر في عام 2021 لدعم شركات التكنولوجيا المناخية الناشئة وعرض حلولها وابتكاراتها، وسيتم زيادة المميزات التي توفرها مبادرة «ابتكر» والتي تسمح لأعضاء التحالف بالتواصل وتبادل الخبرات والرؤى بشأن الفعاليات المهمة الخاصة بجهود مكافحة المناخ، مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة.