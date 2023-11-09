الاقتصاد

الأسهم القيادية تواصل الضغط على المؤشرات

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر سوق دبي المالي، الخميس، وسط تراجع «إعمار العقارية» 0.58%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» عند 17.7 درهم. كذلك تراجع سوق أبوظبي مع تراجع «ألفا ظبي» -1.67%، و«الجرافات» 1%، و«أدنوك للغاز» -0.61%.

  • سوق دبي -0.56%
    3942.95 نقطة
     
  • الارتفاع
  • وطنية 4.17%
  • تبريد 1.10%
  • السلام البحرين 1.09%

    التراجع

  • المشرق 3.98%
  • سلامة 2.91%
  • أمانات 2.77%
  • أرامكس 2.63%
     
  • سوق أبوظبي -0.23% 
    9523.03 نقطة
     
  • الارتفاع 
  • أي دي سي أذونات 8.78%
  • أغذية 5.1%
  • كيو القابضة 2.74%
  • أمريكانا المطاعم 1.81%
  • طاقة 1.6%
     
  • التراجع
  • غذاء -4.71%
  • اي دي سي -3.69%
  • سوداتيل -3.23%
  • الشارقة للإسمنت -2.33%
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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