الأسهم القيادية تواصل الضغط على المؤشرات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر سوق دبي المالي، الخميس، وسط تراجع «إعمار العقارية» 0.58%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» عند 17.7 درهم. كذلك تراجع سوق أبوظبي مع تراجع «ألفا ظبي» -1.67%، و«الجرافات» 1%، و«أدنوك للغاز» -0.61%.
- سوق دبي -0.56%
3942.95 نقطة
- الارتفاع
- وطنية 4.17%
- تبريد 1.10%
- السلام البحرين 1.09%
التراجع
- المشرق 3.98%
- سلامة 2.91%
- أمانات 2.77%
- أرامكس 2.63%
- سوق أبوظبي -0.23%
9523.03 نقطة
- الارتفاع
- أي دي سي أذونات 8.78%
- أغذية 5.1%
- كيو القابضة 2.74%
- أمريكانا المطاعم 1.81%
- طاقة 1.6%
- التراجع
- غذاء -4.71%
- اي دي سي -3.69%
- سوداتيل -3.23%
- الشارقة للإسمنت -2.33%