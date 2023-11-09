الأسهم القيادية تواصل الضغط على المؤشرات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مؤشر سوق دبي المالي، الخميس، وسط تراجع «إعمار العقارية» 0.58%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» عند 17.7 درهم. كذلك تراجع سوق أبوظبي مع تراجع «ألفا ظبي» -1.67%، و«الجرافات» 1%، و«أدنوك للغاز» -0.61%.