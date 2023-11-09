شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبورغيني» تعرض أول سيارة رياضية هجينة خارقة بمحرّك V12 في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «لامبورغيني أبوظبي ودبي» عن الطراز «ريفويلتو» (Revuelto)، أول سيارة هجينة رياضية خارقة بمحرّك V12، وذلك في حفل خاص أقيم في أبوظبي. وتضع «ريفويلتو» معايير جديدة للأداء والقدرة الرياضية ومتعة القيادة، بفضل هندستها غير المسبوقة وتصميمها المبتكر، وخصائص الإيروديناميكية فائقة الفعالية وهيكل الكربون الجديد. وتولِّد هذه السيارة قوّة قدرها 1,015 حصاناً (CV) عبر الطاقة المجتمِعة لمحرّك الاحتراق الداخلي الجديد بالكامل وثلاثة محركات كهربائية، إضافة لعلبة تروس مزدوجة القابض ومحرك احتراق جديد بالكامل.

وتجمع نظام توليد الحركة بين عناصر طاقة عالية محدَّدة: فمحرّك الاحتراق الداخلي الجديد بطاقة 825 حصاناً (CV) يعملون بشكل متناغِم مع محركات المحور الأمامي مما يوفر معدَّلاً استثنائياً للوزن-إلى-القوّة، إلى جانب محرك مثبَّت فوق علبة تروس من ثمان سرعات وذات قابض مزدوج تظهر للمرّة الأولى في سيارة ’لامبورغيني‘ بمحرّك V12. وتعمل المحركات الكهربائية الثلاثة عبر مجموعة بطارية أيونات الليثيوم بطاقة عالية محدَّدة (4,500 واط/كلغ) والتي تدعم أيضاً وضعية القيادة الكهربائية بالكامل.

وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبورغيني أبوظبي ودبي»: «يمثل إطلاق سيارة «ريفويلتو» نقلة نوعية لـ لامبورغيني، حيث كان لدى عملائنا منذ الإعلان عن السيارة انطباع إيجابي للغاية على أحدث طرازاتنا. وتجسد «ريفويلتو» إرث «لامبورغيني» الرياضي الاستثنائي بمحرّك V12 الخارق، وتصميم متفرد وخصائص الإيروديناميكية فائقة الفعالية وهيكل كربوني مبتكر».

ويمتاز الهيكل الرئيسي للسيارة الجديدة بتركيبته من ألياف الكربون المُنتجة باحترافية في منشأة Sant’Agata Bolognese. وتُستَخدم هذه المادة في الإطار والهيكل الأحادي والعديد من مكونات هيكل السيارة. ويساهم الاستخدام الكثيف لألياف الكربون والمواد خفيفة الوزن، إلى جانب قوة المحرك الهائلة، في تحقيق نسبة وزن إلى قوة تبلغ 1.75 كلغ/حصان، وهي النسبة الأفضل في تاريخ «لامبورغيني». كما يوفر نظام المعلومات والترفيه الجديد من «لامبورغيني» تجربة فريدة للسائق.

وتجمع سيارة «ريفويلتو» الجديدة بين هذه المزايا لتقديم أداءٍ استثنائي يتجلى في أرقامها المذهلة، وهي التسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية، وسرعة قصوى تزيد على 350 كلم في الساعة. كما يتفرد هذا الطراز بخصائصه المتميزة على الحلبات وخلال القيادة اليومية، وقوته الاستثنائية من خلال نظام توجيه عزم الدوران الكهربائي والدفع الرباعي، والذي يُتاح أيضاً في نمط القيادة الكهربائية بالكامل.

وأضاف تركي: «يعكس إطلاق هذه السيارة في أسواق دولة الإمارات التزامنا بالتميز في عالم السيارات، حيث يجمع الطراز الجديد بين التصميم الفريد والأداء الخارق. ونتطلع لرؤية «ريفويلتو» وهي تؤكد حضورها وتترك بصمتها في الدولة، كما هو حال طرازاتٍ أسطورية أخرى مثل أفينتادور».