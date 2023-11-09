شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا إمكانات تحقق التوازن بين ندرة الماء وإنتاج الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير البيئة والمياه والزراعة، م. عبدالرحمن الفضلي: إن السعودية لديها ثروات وطنية كبيرة، وتحديات في المياه، لكن توجد ميز نسبية يمكن التركيز عليها في سواحل البحر الأحمر تجعل لديها الإمكانية لإنتاج العديد من المواد الغذائية والمستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين ندرة المياه وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق المؤتمر السعودي العربي الأفريقي بمشاركة قادة المال والأعمال.

تحديات الغذاء في العالم

أضاف الوزير إن توفير الغذاء الصحي والآمن من التحديات التي تواجه العالم، لا سيما مع الزيادة السكانية، فضلا عن الخلافات الجيوسياسية، وتأثيرها على انسياب السلع، وآثار التغير المناخي، وتأثير ذلك على الأمطار ووفرة المياه، والنواحي اللوجستية، خاصة أن بعض المنتجين ليس لديهم القدرة على تبني تقنيات زراعية حديثة تساعد على زيادة الإنتاج والتنافسية.

وأوضح أن في مقابل تلك التحديات توجد فرص لإنتاج الغذاء وحسن توزيعه وانتقاله من مكان إنتاجه إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يكتفي بالغذاء ذاتيا.

وانطلق اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بمشاركة عدد من القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك بمدينة الرياض.

وسيناقش المؤتمر جملة من الموضوعات، من أبرزها: تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية ودور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.