شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن إجمالي مادفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

وأبان مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، وذلك بنسبة 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.