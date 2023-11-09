سعر الذهب اليوم الخميس.. تطورات حركة عيار 21 و 24

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 استقرار ملحوظ فوق مستوى 2600 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصرى، في المقابل استقر سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1965 دولار.

عيار 21 يسجل 2620 جنيها.

عيار 18 يسجل 2246 جنيها.

الجنيه الذهب 20960 جنيها.

توقعات أسعار الذهب واستمرت أسعار الذهب العالمية في الهبوط لليوم الثالث على التوالي مع استمرار التصحيح السلبي للذهب، ويستهدف السعر الوصول إلى المستوى 1950 دولار للأونصة بعد كسر أدنى مستوى سجله أمس عند 1956 دولار للأونصة.

ويبقى الاتجاه العام لسعر الأونصة العالمي نحو الصعود ومع انتهاء التصحيح قد يعود السعر إلى الارتفاع فوق المستوى 1975 – 1980 دولار للأونصة ليعود إلى إعادة اختبار المستوى 2000 دولار في محاولة الاستقرار فوقه.

استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 وبهذا يتحول المستوى إلى مستوى دعم للأسعار، من جهة أخرى تستعد الأسواق الوصول إلى المستوى 2650 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2700 جنيه للجرام وقد نشهد تصحيح تدريجي يصل بالأسعار إلى المستوى دون 2600 قبل أن تعاود الأسعار الصعود من جديد إلى المستهدفات الصاعدة.