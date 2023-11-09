شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل بـ100مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.

وجاء ذلك أثناء توقيع نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و عمرو أبو العزم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرادة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بحضور ماريان غالى- رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.

وأوضح رحمي أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

وأعرب عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسة عريقة تترآى أهدافها مع أهداف شركة إرادة فى تعزيز الشمول المالى و تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التوافق على اهمية البعد الاجتماعى وتمكين الشباب و العمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.