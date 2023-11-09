شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «إعمار للتطوير» تلامس 29 مليار درهم في 9 شهور.. والأرباح تقفز 43% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حافظت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، على زخم ارتفاع بمبيعاتها العقارية في الربع الثالث من عام 2023 (من يوليو إلى سبتمبر). حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 28.9 مليار درهم (7.9 مليار دولار ) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 (من يناير إلى سبتمبر) مقارنة بـمبلغ 23.2 مليار درهم (6.3 مليار دولار ) بالفترة نفسها عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لعشرين مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل أساساً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وقد كشفت إعمار في يونيو الماضي عن مشروع «بالمييرا» الواقع ضمن أحدث وجهاتها لنمط الحياة العصرية، «ذا أويسيس» من إعمار، وهي أحد أكبر وأرقى المشاريع في دبي، ويشغل المشروع مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربّع (9.4 مليون متر مربع). وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خصّصت لهذا المشروع الذي يتميّز بتصاميم معماريّة استثنائية ممهورة بتواقيع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، مع ديكورات داخلية أبدعها أبرز وأفضل المصمّمين العالميين. ويتضمّن مشروع «ذا أويسيس» أكثر من 7,000 وحدة سكنية تتراوح ما بين القصور والفلل الفخمة والتي تمتاز بمساحاتها الواسعة وتفاصيلها المميّزة المرتكزة معايير إعمار في الإتقان والدقّة، وكلّها تتمتّع بإطلالات خلاّبة على مناظر رائعة للقنوات المائية والبحيرات والمتنزّهات.

أبرز الإنجازات

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (من يناير إلى سبتمبر)، حقّقت شركة «إعمار للتطوير» أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي (1.2 مليون دولار أمريكي) بينما وصل صافي الربح إلى 4.1 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 36% و43% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 59.6 مليار درهم إماراتي (16.2 مليار دولار أمريكي) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «إن النموّ المستمر الذي شهدته الشركة في الربع الثالث إنما هو دليل على التميّز وحسن استقراء أحوال السوق. والاتجاه التصاعدي في مبيعاتنا التراكمية يعكس كذلك الثقة الثابتة التي يضعها عملاؤنا في مشاريعنا، ما يؤكّد على أنها ما زالت تتطابق مع تطلّعات السوق». وأضاف: «وهذه الإنجازات لا تضع شركة إعمار للتطوير في طليعة القطاع وحسب، وإنما تعزّز أيضاً التزامنا بزيادة القيمة بشكل مستمرّ لمساهمينا الأوفياء».

تسليم المشاريع

في الأشهر التسعة الأولى من 2023، قامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم قرابة 7,800 وحدة سكنيّة عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب. وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 66,000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 27,000 وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.