شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أرباح «إعمار العقارية» تقفز 42% إلى 8.2 مليار درهم.. والمبيعات 31.1 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إعمار العقاريّة، عن تحقيقها نتائج مالية قويّة في الأِشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك بفضل النموّ المستدام والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

سجّلت إعمار العقاريّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار أمريكي)، حيث بلغ صافي الأرباح 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار ) أي بنموّ بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما حقٌّقت إعمار نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة قدرها 29% حيث بلغت قيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار ) في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطّى بشكل كبير الأداء الذي سجّلته في الفترة نفسها من العام 2022.

وبزيادة في النموّ قدرها 16% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار). ومدعومة بمبيعات قوية شهدتها العقارات، بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 69.5 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، والتي سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميّز والابتكار. فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل»تشايناتاون«في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، نرسّخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسّن تصنيفنا الائتماني يعكس استثماراتنا الناجحة.» وأضاف: «مع اقترابنا من نهاية العام، نجدّد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة.»

تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

إعمار للتطوير، واصلت زخم مبيعاتها القويّ في دبي في الربع الثالث من العام الحالي. ومع إطلاق 20 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية، سجّلت في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 28.9 مليار درهم (7.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة في النموّ قدرها 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم إماراتي (2.0 مليار دولار أمريكي) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي)، بنمو قدره 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وإلى جانب عمليات البيع الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجّلت إعمار للتطوير إجمالي إيرادات البناء للبيع في الإمارات بقيمة 9.5 مليار درهم إماراتي (2.6 مليار دولار أمريكي. ومدعومةً بمبيعات العقارات المستمرّة في الربع الثالث من عام 2023، ارتفع حجم المبيعات المتراكمة في الإمارات إلى 59.6 مليار درهم إماراتي (16.2 مليار دولار أمريكي) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً يزيد على 60%، ومن المتوقّع أن يعزّز ذلك الإيرادات المستقبلية.

مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجّلت عمليات إعمار لإدارة المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري بإيرادات بلغت 4.3 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي). خلال نفس الفترة، حققت المحفظة أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (980 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وبعد استبعاد الربح الناتج عن بيع نمشي في الربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 700 مليون درهم إماراتي (191 مليون دولار أمريكي). ويعود هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسّط معدّل إشغال مرتفع بلغ 97%.

وفي سبتمبر 2023، كشف دبي مول رسميًا عن أحدث إضافاته: تشايناتاون دبي مول، من خلال حدث ثقافي صينيّ استمرّ لمدّة أسبوع. ومن شأن هذه الإضافة الجديدة، التي تجمع بين التسوّق والجوانب الثقافية والأجواء الشرقية الأصيلة، أن تعزّز من جاذبية المركز التجاري، بالإضافة إلى ترسيخ الروابط الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. وعند دخول الزوّار إلى هذا المكان، فهم ينتقلون بسلاسة إلى لوحة شرقية، تتراوح بين الطعام والعافية والفنّ والتكنولوجيا المتقدّمة، مؤكدةً التزام إعمار بتوسيع وتحسين عروضها التجارية والترفيهية باستمرار.

إعمار الدوليّة

سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي (599 مليون دولار أمريكي) وعائدات بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم إماراتي (572 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من 2023. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكّل 11٪ من إجمالي إيرادات إعمار.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي (681 مليون دولار أمريكي)، بنموّ نسبته 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. حيث حقّقت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قِبَلها، متوسّط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.

الأعمال ذات العوائد المتكرّرة

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجّلت النتائج المالية زيادة في إيراداتها المتكرّرة بنسبة 26٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (أي الأشهر التسعة الأولى)، بعد استبعاد نمشي، التي تم بيعها في فبراير 2023. وقد أنتجت محفظة الشركة من الإيرادات المتكرّرة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات مجتمعة بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات إعمار.