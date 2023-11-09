شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة غرفة دبي التجارية تنهي استكشافاً ناجحاً لأسواق كينيا وأفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية فعاليات زيارتها إلى أسواق شرق أفريقيا، بتنظيمها لمنتدى أعمال في العاصمة الكينية نيروبي، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وتنسيق أكثر من 250 اجتماع عمل ثنائيا لـ 19 شركة من دبي ضمن البعثة مع نظرائها في كينيا.

وجاء تنظيم الغرفة للبعثة، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود الغرفة في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى حوالي 544.5 مليار دولار (2 تريليون درهم)، بحلول عام 2026.

ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في نيروبي، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية. وشهد المنتدى كلمات لمحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وبيتر نجوروجيه، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا. وقدم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لدبي، والمزايا التنافسية للإمارة، التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية العالمية.

شراكات اقتصادية

وأشار لوتاه، الذي ترأس البعثة، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الذي حضره أكثر من 170 مشاركاً، إلى أهمية اللقاءات الثنائية في تأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكينيا، معتبراً أن السوق الكينية تشكل سوقاً مجزية لشركات دبي الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.

وأضاف: «نستهدف من خلال لقاءاتنا تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية، ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وملتزمون على الدوام بتوفير كل التسهيلات التي تعزز تنافسية شركات الإمارة في الأسواق الخارجية».

وأشار النقبي إلى العلاقة الاستراتيجية والروابط التجارية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، حيث تعتبر الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الكينية، ومصدرا رئيسيا للواردات الكينية، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان تعزيز التعاون المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والبضائع، داعياً الجهات المعنية في كينيا إلى تنظيم بعثات تجارية إلى الإمارات لبحث فرص الاستثمار على غرار بعثة غرفة دبي العالمية إلى كينيا.

ولفت نجوروجيه إلى أن دبي هي بوابة للتجارة بين كينيا وباقي أسواق العالم، مبيناً إلى أنه مع نهاية العام 2022، احتلت الإمارات المرتبة السابعة كأكبر وجهة لصادرات كينيا، والمرتبة الثانية كأكبر سوق للواردات إلى كينيا، مؤكداً على أن زيارة البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى بلاده جاءت في وقتها لتعزيز التعاون والتجارة البينية والاستثمار بين الجانبين.

مذكرة تفاهم

ووقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال، بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين. ووقع المذكرة لوتاه والدكتور إيريك روتو، رئيس الغرفة الكينية.

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كينيا2.1 مليار دولار (حوالي7.8 مليار درهم)، خلال العام 2022، بنسبة نمو بلغت 6.8%، مقارنة بالعام 2021. وبلغ عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة في عضوية غرف دبي، حتى نهاية سبتمبر الماضي، 447 شركة نشطة، في حين بلغ عدد الشركات الكينية الجديدة، التي انضمت لعضوية الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 94 شركة جديدة.

وحسب بيانات «إف دي آي إنتيليجنس»، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى كينيا 253 مليون دولار (حوالي 931 مليون درهم)، خلال الفترة 2018 وحتى يوليو/ تموز 2023، وتركزت في قطاعات الأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. واستحوذت دبي على 98.9% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كينيا. ويقدر عدد شركات دبي المسجلة والعاملة في كينيا بـ 15 شركة. وتستثمر شركات دبي في كينيا في قطاع التقنيات المالية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في كينيا، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد مزاولة الأعمال في كينيا، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات دبي وكينيا. وشمل برنامج البعثة عدداً من الزيارات الميدانية.