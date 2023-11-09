شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» و«دبي للسيليكون» توسعان الخدمات الذكية في «المجمع الرقمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في المعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تعاونهما لتوسيع الخدمات الذكية المقدمة في مجمع دبي الرقمي بالواحة. ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تعزيز مكانة مجمع دبي الرقمي أول مدينة ذكية متكاملة في الإمارة، من خلال توفير تجارب رقمية متميزة تحدث تحولات إيجابية في حياة القاطنين والزوار والموظفين العاملين في المجمع.

وسيضيف المجمع، من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول التي توفرها «دو»، أكثر من 20 خدمة ذكية إلى محفظته الحالية، التي تضم 60 خدمة ذكية. وستمكن الخدمات الذكية الجديدة واحة دبي للسيليكون، من تبني نموذج أعمال مبتكر يوفر منصة شاملة ومتكاملة وسريعة الاستجابة لإدارة عمليات المنطقة والارتقاء بمستوى التجارب التي يقدمها المجمع.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في «دو»: «تماشياً مع مهمتنا مزوداً رقمياً لخدمات وحلول الاتصال المتكاملة، نواصل ترسيخ مكانتنا في طليعة الابتكار التكنولوجي، لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات، ونؤمن بأن البنية التحتية الرقمية المتطورة هي العمود الفقري لأي مشروع ناجح، وبالنسبة للمجمع، فإن وجود مثل هذه البنية التحتية، سيسهم بدور حيوي في إنشاء مدينة ذكية ومتصلة بكافة أبعادها ومستوياتها. وتعكس شراكتنا مع الواحة، التزامنا بتوفير تقنيات وحلول رقمية متطورة ليس فقط لتحسين مستوى التجارب التي يقدمها المجمع وحسب، بل أيضاً للارتقاء بجودة حياة سكان الإمارة وزوارها».

وسيسهم تطوير خدمات المجتمع الذكي بالمجمع في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في تجارب الحياة اليومية، وستشمل الخدمات المدعومة بتقنيات وحلول متقدمة، اللافتات وشاشات تحديد الطريق، وحلول مواقف السيارات الذكية، والدخول الذكي، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، وخدمات البوابة المجتمعية الشاملة وغيرها المزيد.

فيما قال عبدالجليل محمد العباسي، نائب رئيس أول التخطيط والتصميم في «دييز»: «نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لنقدم لشركائنا التجاريين وأصحاب الأعمال أفضل الخدمات والحلول التي من شأنها المساهمة في تعزيز تجاربهم وضمان حصولهم على قيمة مضافة. ويعكس تعاوننا مع «دو» لتوفير تجارب رقمية متطورة لروّاد الأعمال وموظفي وسكان وزوار مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون، التزامنا بتقديم خدمات ذكية عالمية المستوى».

وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أكد العباسي أن المبادرات الرقمية الشاملة في الواحة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة العمليات وتعزيز ممارسات الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وبموجب هذه الاتفاقية، أشرفت «دو» على توفير المتطلبات والاحتياجات الرئيسية للمشروع، بما في ذلك مساحة الموقع المشترك وخوادم استضافة البيانات، وهياكل الشبكات الثابتة، واتصالات الألياف الضوئية، وشبكة الاتصال اللاسلكي (WiFi UAE)، وتقنيات العمل عن بُعد، وأجهزة شبكة الاستشعار اللاسلكية لمراقبة جوانب مختلفة، مثل مستويات الضوضاء وجودة الهواء وجودة المياه والفيضانات والطقس وحركة المرور. إضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً دمج خدمات الاتصالات الصوتية (الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت).