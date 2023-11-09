شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مرتفع على مستلزمات اليخوت في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تشارك شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية في فعاليات الدورة الخامسة من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023». وشهد جناح الشركة منذ اليوم الأول للمعرض، إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض أحدث إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة، مثل أغطية الأسِرَّة والمناشف والملابس التي تناسب مختلف الأعمار، وتستخدم في القوارب واليخوت.

وأكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أهمية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يعد منصة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك، واليخوت والقوارب والرياضات المائية.

وذكر السركال أن أبوظبي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب عبر هذا الحدث الدولي المهم الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكشف السركال، أن الطلب على إكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب يسجل ارتفاعاً متواصلاً، خاصة مع تحضيرات واستعدادات ملاك وأصحاب اليخوت للسفر والتنقل والاستجمام في المواسم المتعددة.