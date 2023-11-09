شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شركة جديدة تنضم لبرنامج مسرعات «صندوق محمد بن راشد للابتكار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختار «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، 22 شركة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. ويتمحور تركيز برنامج المسرع التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار حول دعم الابتكار، حيث يتيح مجموعة من الموارد وبرامج الإرشاد عالمية المستوى، إلى جانب تدريب الشركات الأعضاء لتسريع نمو أعمالها، ورفع قدراتها وكفاءتها وتحقيق التوسعة المرجوة وإبراز قيمة حلولها المبتكرة.

ويهدف البرنامج المتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز إمكانات نمو الشركات المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل اقتصاد دولة الإمارات.

تمكين

قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في الصندوق: «يتميز برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار بتركيزه على الابتكار والتعاون وتمكين روّاد الأعمال من بلورة أفكارهم الخلاقة إلى نماذج عملية تنطوي على آثار إيجابية ملحوظة. تمثل الدفعة السابعة نخبة من الشركات المبتكرة الأكثر تميزاً، وتتمتع كل منها بآفاقٍ واعدة لإيجاد حلول فاعلة لبعض التحديات الصعبة التي نواجهها، وفي الوقت الذي يسهم فيه هذا البرنامج في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات والعالم، فإن تزويد هذه الشركات بالأدوات التي تُعِينهم على بلوغ النجاح سيعزّز من قدرتنا على تحقيق أهدافنا المرسومة».

وجرى اختيار الدفعة الجديدة من بين أكثر من 230 طلباً من 41 دولة حول العالم، حيث ضمّت الدفعة السابعة شركات مبتكرة نجحت في تحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تشمل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والفضاء والنقل والمياه.

وتتفاوت مراحل التطور التي بلغتها الشركات المُنضمّة إلى برنامج مسرّع الابتكار؛ إذ لا تزال بعضها شركات ناشئة، بينما بلغ البعض الآخر منها مرحلة النمو. ويواصل البرنامج توسيع نطاق وصوله، مع تلقي طلبات من بلدان جديدة مع الإعلان عن كل دفعة جديدة.