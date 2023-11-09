شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لإدارة الأصول» تختتم مشاركتها في سوق السفر العالمي بلندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت «شركة الشارقة لإدارة الأصول»- الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مشاركتها في الدورة الـ43 من سوق السفر العالمي، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس في العاصمة البريطانية لندن.

وشهد جناح الشركة إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والجهات المشاركة من مختلف دول العالم. والتقى الوفد المشارك من الشارقة لإدارة الأصول، والذي يضم سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد بورحيمة، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، عدداً من الوفود المشاركة لبحث فرص التعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع واستثمارات مشتركة في المستقبل بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.

فرصة مهمة

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «إن مشاركتنا في معرض السفر العالمي، يشكل فرصة مهمة أمامنا لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة في المعرض، وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة بما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى إمارة الشارقة، وتحقيق رؤيتنا الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة».

وأضاف: «استعرضنا خلال مشاركتنا أبرز المشاريع الاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشارقة لإدارة الأصول، وسلطنا الضوء على دور الفاعل والمؤثر في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية والسياحية في الإمارة وجذب المستثمرين والزوار من مختلف دول العالم من أبرزها واحة وقرية الصجعة الصناعية، أسواق الجبيل، وسوق الحراج وغيرها من المشاريع التي جعلت الشارقة على قائمة أفضل الوجهات العقارية والملاذات الاستثمارية في العالم».