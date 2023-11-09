شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، على وقع تأرجح أسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل.

وفي الإمارات، تراجع سوق أبوظبي 0.17% إلى 9528.95 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق دبي المالي 0.9% إلى 3929.41 نقطة، لكن لا تزال هناك جلسة أمام الأسهم حتى نهاية أسبوع التداول الجمعة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.81% إلى 10840.76 نقطة، من خلال تداول 173.89 مليون سهم، بقيمة 4.91 مليار ريال.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق العام 0.50% إلى 6590.72 نقطة، من خلال تداول 129.35 مليون سهم، بقيمة 33.33 مليون دينار.

ارتفع مؤشر البحرين العام 0.33% إلى 1931.66 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.95 مليون سهم، بقيمة 720982 دينار بحريني.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.61 % إلى 9977.23 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 141.78 مليون سهم، بقيمة 394.92 مليون ريال قطري.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.35% إلى 4539.16 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.56 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 1.36% إلى 24312.92 نقطة.