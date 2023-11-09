شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع «اي ام & ار اس القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعـلنت دائـرة التنمية السياحية فـي عجـمان تـوقيع مـذكـرة تفاهم مـع شـركـة «اي ام & ار اس الـقابـضة»، وذلـك بهدف تـعزيـز السیاحـة والـثقافـة فـي إمـارة عجـمان، وجـذب الـمزيـد مـن الـزوار إلـى الإمارة. تـم تـوقيع الـمذكـرة بـحضور محـمود خـليل الهاشمي، مـديـر عـام دائـرة الـتنمية السياحية فـي عجـمان، وشركة «اي ام & ار اس الـقابـضة» ويمثلها كل من عاطف ملك، المدير العام، وريشي سومايا الرئيس التنفيدي، وذلك خـلال فعاليات معرض سوق السفر في لندن.

وبـموجـب الاتـفاقية، سـتبدأ دائـرة الـتنمية السياحـیة فـي عجـمان فـي مـناقـشات مـع الـفنادق والأطـراف ذات الـصلة فـي عجـمان مـع شـركـة «اي ام & ار اس الـقابـضة» لـتقديـم خـدمـات خـاصـة لـلزوار وتـعزيـز تجربتهم السـیاحـیة. كـما سيكون هناك تـعاون وثيق بين الـجانـبين فـي مـجال الإعـلام الـمتبادل والـترويج الإعـلانـي لـلأنشـطة والـفعاليات الـقادمـة بهدف تسـلیط الـضوء عـلى جـمالـيات إمـارة عجـمان وتـعريف الجمهور فـي الـمملكة المتحـدة بـالـثقافـة والـتاريخ الـغني للإمارة.

وأعـرب محـمود خـليل الهاشمي عـن سعادته بهذا الـتعاون، وأكـد أنـه سيكون لـه تـأثير إيجابي كـبير في الجهود الـمبذولـة لجـذب السياحـة إلـى عجـمان. وأضـاف: "إن تـوقيع هذه الـمذكـرة يعكس الـتزامـنا بتعزيز مـكانـة عجـمان كوجهة سياحية مـتميزة، وسيسهم بـشكل كـبير فـي تـحقيق هذا الهدف.