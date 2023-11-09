شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تخترق حاجز الـ 37 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اخترقت عملة البيتكوين مستوى 37 ألف دولار، الخميس، وهو الأعلى منذ مايو 2022، وفقًا لبيانات مؤشرات «كوين ديسك»، مع تزايد التوقعات بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للاستثمار في أكبر رمز مميز بقطاع التشفير.

وارتفعت العملة المشفرة 4.17% إلى 37109 دولار كما صعدت إيثريوم بما يصل إلى 1.07%.

وحصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الخميس، على مهلة قصيرة تناهز 8 أيام على الأقل «لإصدار أوامر الموافقة نظرياً» على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وفقاً لمذكرة صادرة عن جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس، المحللين في «بلومبرغ إنتلجينس».

وكتب المحللان: «حتى لو لم تصدر الموافقات الرسمية هذا الشهر، ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة بنسبة 90% لإعلان موافقتها بحلول 10 يناير المقبل».

وقد أدى التفاؤل بشأن الموافقة المحتملة من قبل الهيئة التنظيمية، بعد أكثر من عقد من المداولات، إلى قفزة في العملة المشفرة بأكثر من 120% هذا العام، وتتوقع كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة «أوربيت ماركتس» المتخصصة في توفير السيولة المالية لمشتقات الأصول الرقمية، «اهتماماً مستداماً» في الرهانات على صعود جديد لبتكوين. وبالمقارنة مع ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة طفيفة بلغت 10% خلال الفترة ذاتها. (بلومبيرغ)