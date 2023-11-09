شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تعرض تجاربها الابتكارية في «قمة الويب» بالبرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد الشارقة لعرض تجاربها في قطاعات التكنولوجيا والتنمية والابتكار، أمام 70 ألف مشارك من 160 دولة في «قمة الويب» 2023، التي تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة من 13-16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تستعرض الشارقة تجاربها ومشروعاتها في عدد من القطاعات الاستراتيجية والناشئة، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة للمستثمرين والمبتكرين في القطاعات المختلفة.

ويضم وفد الشارقة ممثلين عن عدة جهات، حيث يتولى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) تنظيم مشاركة الإمارة في القمة، ويقدم نظرة شاملة عن بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، كما يشارك مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالوفد، حيث سيستعرض البرامج والمنصات التي تساعد المبتكرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

ويعرض «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، خلال مشاركته في قمة الويب، مشروعاته ومبادراته البحثية والتطويرية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، أما «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، التي تتولى تنظيم وتنمية وتطوير قطاع التعليم الخاص في الإمارة، فستسلط الضوء حول تجاربها ومبادراتها في مجال تحويل التعليم الخاص، وتطبيق أحدث المناهج والمعايير والتقنيات التعليمية.

وتهدف هذه المشاركة إلى الترويج للإمارة وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاستدامة، حيث تسلط الجهات الأربع المشاركة في القمة الضوء على الفرص الواعدة والمبتكرة التي توفرها الشارقة في هذه القطاعات، وتتواصل مع أبرز الشركات والمبتكرين والمستثمرين في العالم، إلى جانب استكشاف أحدث الاتجاهات والفرص العالمية، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية المستدامة.

وتشهد «قمة الويب» هذا العام مشاركة أكثر من 1000 متحدث و1000 مستثمر و2300 شركة ناشئة، يتبادلون الأفكار والخبرات والفرص في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والتطوير. وتناقش القمة، التي تعد منصة فريدة للتواصل مع صناع القرار ورؤساء الدول وكبار الصناعات التقنية، أحدث الاتجاهات والمستجدات في عالم التكنولوجيا، كما توفر فرصة للمشاركين لعرض إنجازاتهم وطموحاتهم وإمكاناتهم الاستثمارية أمام العالم.