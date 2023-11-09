شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «البحر الأحمر العالمية» إلى 15.6 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة البحر الأحمر العالمية عن تسجيل صافي خسارة يقدر بنحو 15.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 72.3%، مقارنة بخسائر 56.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ونوهت الشركة في بيان على تداول، بانخفاض في صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات ومبادرة تحسين التكلفة المتخذة على وجه التحديد على تكلفة المبيعات والمصروفات العامة والبيعية والإدارية، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح قدره 5 ملايين ريال مقارنة مع صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة.

وقالت إن إجمالي خسارة قدرها 63.1 مليون ريال ، بتحسن قدره 108%، أدى في النهاية إلى خفض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 56.4 مليون ريال (الربع نفسه من العام الماضي) إلى 15.6 مليون ريال (الربع الحالي) بتحسن قدره 72.3% .

وأشارت إلى أن الانخفاض في صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات ومبادرة تحسين التكلفة المتخذة على وجه التحديد على تكلفة المبيعات والمصروفات العامة والبيعية والإدارية، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح قدره 5 مليون ريال مقارنة مع صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة. إجمالي خسارة قدرها 0.1 مليون ريال ، بتحسن قدره 5100%، مما أدى في النهاية إلى خفض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 19.6 مليون ريال (الربع نفسه من العام الماضي) إلى 15.6 مليون ريال (الربع الحالي) بتحسن قدره 20% .

وأضافت أن الانخفاض في صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات ومبادرة تحسين التكلفة المتخذة على وجه التحديد تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والبيعية والإدارية، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ربح قدره 5.0 مليون ريال مقارنة بـإجمالي خسارة قدرها 63.2 مليون ريال ، مما يدل على تحسن كبير، مما أدى في النهاية إلى خفض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 123.8 مليون ريال (نفس الفترة من العام الماضي) إلى 54.7 مليون ريال (الفترة الحالية) مما يدل على تحسن قدره 55.8٪.