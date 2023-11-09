شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التطويرية الغذائية» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية بنسبة 1.2% في الربع الثالث من 2023، مسجلة 508.849 ألف ريال، مقارنة بـ 502.989 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع في صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي أرباح الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات رغم انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9%.