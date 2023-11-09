شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات وسط ترقب لتصريحات "باول" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار ارتفاعًا مقابل معظم أقرانه من العملات الرئيسية اليوم الخميس.

ويأتي هذا وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، بحثا عن مؤشرات على ما إذا كان سيتصدى لارتفاع سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل العملات

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا 0.2 بالمئة عند 1.0688 دولار.

ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين بلغه يوم الاثنين عند 1.0765 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني النسبة نفسها إلى 1.2259 دولار.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا 0.16 بالمئة إلى 105.67، فيما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في أحدث معاملات 4.5294 بالمئة متراجعًا قليلا عن ذروة بلغها في منتصف أكتوبر وتجاوزت خمسة بالمئة.

أسعار العملات اليوم

وواجه الين الياباني أيضا ضغوطا مجددًا اليوم الخميس مع صعود الدولار 0.1 بالمئة إلى 151.12 ين متجها صوب 151.73 بلغها الأسبوع الماضي بعد تيسير بنك اليابان السياسة النقدية بأقل مما توقع المتعاملون.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6396 دولار، كما واجه الدولار الكندي ضغوطا وسجل 1.3787 مقابل الدولار.

بينما هبطت الكورونة النرويجية لفترة وجيزة إلى أدنى من 12 مقابل اليورو وهو أدنى مستوياتها منذ مايو.