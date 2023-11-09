شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ233 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 282 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.1 مليار جنيه، مقارنة بـ323 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 18.2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 12.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 43.3%.

ووزعت الموافقات بين 274 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2023 مقابل 311 موافقة بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2022 بنسبة انخفاض 11.9% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 51.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 5 موافقات بقيمة 670.7 مليون جنيه خلال شهر أغسطس عام 2023 مقارنة مع 11 موافقة بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 54.5%، وبنسبة 84% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2023 بلغت 1938 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 233.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2206 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 204.4 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 12.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 14.2%.

ووزعت الموافقات بين 1847 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 145.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2023 مقابل 2120 موافقة، بقيمة 167.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 13.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 67 موافقة بقيمة 46 مليار جنيه مقارنة مع 73 موافقة بقيمة 25.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 79% بقيمة التأسيس.