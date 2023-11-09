فوري تكشف حقيقة اختراق الحسابات وتسريب بيانات العملاء

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا، وأنه لا صحة لاي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة، على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة، فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لاي اختراقات.

كما أفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، مشيرة أنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.