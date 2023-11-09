شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تتراجع إلى 217 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس: «إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني».

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

بلغ معدل البطالة المؤمن عليه المعدل موسمياً 1.2% للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر دون تغيير عن المعدل غير المعدل للأسبوع السابق. بلغت البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 1.834 مليون شخص، بزيادة قدرها 22 ألفاً عن الأسبوع السابق. وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق هبوطياً بمقدار 6 آلاف من 1.818 مليون شخص إلى 1.812 مليون. (رويترز)