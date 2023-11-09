شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة يتحول إلى الربحية في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قلص بنك الشارقة خسائره خلال التسعة شهور الأولى المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من 2023 إلى 122.42 مليون درهم، مقارنة بخسائر بـ281.65 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام 2022.

وتحول البنك نحو الربحية في الربع الثالث من العام الجاري بواقع 21.45 مليون درهم مقابل خسائر قدرها 86.17 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات الفوائد في 9 شهور بنسبة 55% لتصل إلى 1.287 مليار درهم مقارنة بإيردات قدرها 832.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022، كما ارتفعت إيرادات الفوائد في الربع الثالث 2023 بنسبة 69% لتصل إلى 475.75 مليون درهم مقارنة بـ 281.733 مليون درهم تم تحقيقها في الربع الثالث من 2022.