شكرا لقرائتكم خبر عن 195 مليون درهم خسائر «دريك» في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» نتائجها المالية عن الـ«9» شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت إجمالي أرباح بقيمة 7 ملايين درهم مقارنة بإجمالي ربح 4 ملايين درهم حققته الشركة في نفس الفترة من عام 2022.

بلغت الإيرادات المحققة 64 مليون درهم، وهي ذات قيمة الإيرادات للفترة نفسها من عام 2022. وبلغت الخسائر من العمليات المستمرة 195 مليون درهم مقارنة بخسائر 158 مليون درهم للفترة نفسها من 2022. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 23 مليون درهم مقارنة بـ39 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بما يعادل 40%.

وارتفعت الخسائر المتراكمة إلى 5,29 مليار درهم مقارنة بخسائر متراكمة بقيمة 5,098 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وزاد إجمالي حقوق الملكية السالبة إلى 4,26 مليار درهم مقارنة بإجمالي حقوق ملكية سالبة بقيمة 4,08 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

يعود السبب الرئيسي للخسائر إلى الفوائد البنكية، وتسييل الكفالات، والدعاوى التجارية، والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة. وبلغت محفظة مشاريع الشركة 464 مليون درهم مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.