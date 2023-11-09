شكرا لقرائتكم خبر عن بن طوق: شراكة استراتيجية متطورة تجمع الإمارات وكوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تبادل أفضل الخبرات

توفير مناخ تنافسي

أصغر رائدة أعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية متطورة تتميز بالقواسم المشتركة في المجالات الاقتصادية والتي تعكس حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز أواصر العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر بما يعود بالخير والازدهار على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية لمعرض ومنتدى «COMEUP 2023» بالعاصمة الكورية سيؤول وبحضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث من حول العالم.وقال عبدالله بن طوق إن 2023 يعد عاماً مميزاً في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا كونه شهد العديد من محطات العمل المتسارعة والريادية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي تضمنت استضافة دولة الإمارات لفعاليات يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط، وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي أسفرت عن تعزيز مسارات التعاون في 11 قطاعاً إستراتيجياً إضافة إلى إنجاز البلدين مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما ونختتم هذا العام المميز بحضور قوي ومشاركة فعالة لدولة الإمارات في فعالية«2023 COMEUP»، مشيراً إلى أن هذه المحطات تشكل دوراً بارزاً في تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفعه لمستويات أكثر تنافسية وستفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري في العديد من القطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي.وأضاف «أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك إيماناً بأنه يلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو واستدامة الناتج المحلي لاقتصادهما وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاقتصاد ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم خلال مايو الماضي كما أن الدولة حريصة على جذب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق الإماراتي خلال المرحلة المقبلة».وتابع: «يمثل معرض ومنتدى 2023 COMEUP منصة عالمية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية كما تدعم خلق الفرص أمام الشركات الناشئة وتعزز من التواصل بين الشركات الناشئة الإماراتية والكورية وتحفيزها على وصول منتجاتها إلى الأسواق الإستراتيجية».واطلع إبن طوق المشاركين في الحدث الدولي من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال والشركات الناشئة على تطورات بيئة الأعمال في الدولة والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100% والذي ساهم في إصدار أكثر من 275 ألف رخصة تجارية جديدة في الدولة خلال الفترة من 2020 حتى 2022.كما تطرق إلى جهود الإمارات في توفير مناخ تنافسي ومتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني حيث عملت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة الماضية والتي ساهمت في دعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز جاذبية الدولة لأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناجحة.وأوضح إلى أن دولة الإمارات تبنت رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة حاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الحالية والمقبلة، كما تخطط الدولة لاستقطاب 20 شركة»يونيكورن«وهي الشركات الناشئة التي يزيد رأسمالها على مليار دولار بحلول العام 2031.وأشار عبدالله بن طوق إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بلغ نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022 ولدينا مستهدف وطني بزيادتها إلى مليون شركة بحلول عام 2030 كما أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني خلال عام 2022.في سياق متصل.. زار عبدالله بن طوق المري جناح دولة الإمارات في معرض الشركات الناشئة COMEUP 2023 والذي يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. واطلع على أنشطة الشركات الناشئة الإماراتية وما تقدمه من مشاريع مبتكرة وحلول التكنولوجية المتقدمة أمام مجتمع الأعمال الكوري والعالمي المشاركين في الفاعلية.وتوقف عند الظبي المهيري أصغر رائدة أعمال إماراتية ومؤسس شركة رينبو جمني للوسائل التعليمية للأطفال التي تشارك في المعرض إلى جانب مجموعة من الشركات الناشئة الإماراتية التي تعمل في مختلف المجالات، ووجه بتوفير كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها أن تعزز مسيرة الظبي المهيري في مجال ريادة الأعمال.وشهد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة INTIN الكورية وشركة DIAGNIO الإماراتية خلال معرض COMEUP2023 تتعلق بتصدير أجهزة الرعاية الصحية الحيوية في ظل إعلان شركة INTIN الكورية خططها للتوسع والاستثمار في دولة الإمارات من خلال إطلاق شركة مشتركة جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في الدولة.وقع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات بحضور وزير الاقتصاد كيم جي هون الرئيس التنفيذي ومؤسس INTIN ومارينا سول»سولوييفا«الرئيس التنفيذي ومؤسس Diagnio.كما حضر ضمن فعاليات معرض ومنتدى الشركات الناشئة COMEUP 2023 جلسة بعنوان «الإمارات العربية المتحدة - بوابة لنجاح أعمالك» وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين في الإمارات وكوريا، والذين أكدوا أن التعاون الإماراتي الكوري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنه يعزز استدامة نمو الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة. (وام)